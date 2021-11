Ex-Bundesliga-Torjäger : Ibisevic: Karriere-Ende statt „komische Sachen“

Der einstige Bundesliga-Torjäger Vedad Ibisevic hätte seine Karriere gern noch verlängert.

Berlin | „Ich hätte an eine der Top-Ligen gedacht, eine erste Liga. In meinem Alter kam aber nichts Konkretes, was auch zu erwarten war. Deswegen dachte ich mir: Bevor ich komische Sachen mache, höre ich lieber auf“, sagte der Bosnier dem Portal „transfermarkt.de“. Der 37-Jährige hatte im Vorjahr nach einem Streit auf dem Trainingsplatz den damaligen Fußball-B...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.