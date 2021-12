FC Bayern München : „Ich musste das durchleben“: Kimmich kündigt Impfung an

Joshua Kimmich will sich nach einer Corona-Infektion und schwierigen Wochen nun impfen lassen. Im ZDF spricht der 26-Jährige über „Ängste“, ein „schlechtes Gewissen“ und seine „Vorbildfunktion“.

München | Joshua Kimmich legte die gefalteten Hände in den Schoß, als er mit trauriger Miene seine Fehleinschätzung in der emotionalen Impffrage erklärte. „Es war für mich einfach schwierig, mit meinen Ängsten und Bedenken umzugehen. Deshalb war ich auch so lange unentschlossen“, sagte der Fußball-Nationalspieler, der sich nun doch für den Piks gegen Corona ...

