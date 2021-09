2. Liga : Ingolstadt stellt Pätzold und Zehe frei - Schubert kommt

Der Tabellenvorletzte FC Ingolstadt 04 hat auf die Negativserie in der 2.

Ingolstadt | Fußball-Bundesliga reagiert und Chefcoach Roberto Pätzold und den sportlichen Leiter Florian Zehe mit sofortiger Wirkung freigestellt. Das teilte der Club mit, nachdem das Team am Samstag mit 1:2 gegen Fortuna Düsseldorf die dritte Niederlage in Serie kassiert hatte. André Schubert wird am Montag als neuer Cheftrainer seine erste Einheit leiten. De...

