Champions League : Initialzündung im Prinzenpark? Leipzig hofft auf ein Wunder

Mit null Punkten steht Leipzig nach zwei Spieltagen ganz am Ende der Gruppe A. Damit sich die Situation ändert, muss ausgerechnet beim Star-Ensemble von Paris Saint-Germain etwas mitgenommen werden.

Paris | Die Saison ist für RB Leipzig bisher eine einzige Enttäuschung. So stellt sich auch beim eigentlich als Festtag eingeplanten Auftritt bei Paris Saint-Germain am heutigen Dienstag (21.00 Uhr/DAZN) in der Champions League die Frage, ob die aktuelle Mannschaft des Fußball-Bundesligisten überhaupt genügend Qualität hat. Initialzündung: Drei Siege au...

