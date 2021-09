WM-Qualifikation : Italien stellt Weltrekord auf - England und Belgien auf Kurs

Fußball-Europameister Italien hat einen Weltrekord aufgestellt.

Basel | Durch das 0:0 im WM-Qualifikationsspiel in der Schweiz blieb die „Squadra Azzurra“ am Sonntagabend zum 36. Mal nacheinander ungeschlagen, obwohl Jorginho einen Elfmeter verschoss (53.). In der Gruppe C führt Italien mit elf Punkten vor den Eidgenossen, die sieben Zähler auf dem Konto haben. Gruppengegner Bulgarien fuhr beim 1:0 (0:0) gegen Litauen den...

