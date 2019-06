U21 heute gegen Spanien : Vor EM-Finale: Jürgen Klopp macht DFB-Nachwuchs per Video-Botschaft heiß

Vor dem heutigen Finale spricht Jürgen Klopp von der "perfekten Mischung aus Herz und einer sensationellen Einstellung".

von Mark Otten

30. Juni 2019, 11:26 Uhr

Udine/Schwerin | Die deutsche U21-Nationalmannschaft trifft an diesem Sonntag im EM-Finale auf Spanien. Damit es mit dem Titel klappt, hat Liverpool-Trainer Jürgen Klopp am Samstag eine Video-Botschaft an die Mannschaft geschickt – und zeigt sich darin als großer Fan der Truppe. Für Klopp sei das Team die "perfekte Mischung aus Herz und einer sensationellen Einstellung". Der DFB veröffentlichte das Video auf Instagram. (Weiterlesen: So sehen Sie das U21-EM-Finale live im TV)

Am Sonntag kommt es zur Neuauflage des U21-EM-Finals von 2017. Die deutsche U21 hatte im Halbfinale Rumänien durch zwei späte Tore mit 4:2 besiegt und steht als Titelverteidiger erneut im Endspiel. Die Spanier gewannen ihr Halbfinale mit 4:1 gegen Frankreich und wollen nach der Finalniederlage von 2017 Revanche nehmen. (Weiterlesen: Krebs-Drama um Reporter – So rührend reagierte Jürgen Klopp)