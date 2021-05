Nach Nazi-Vergleich : Keller tritt als DFB-Präsident zurück – und teilt gegen Verbandsspitze aus

Der DFB braucht wieder einen neuen Präsidenten: Fritz Keller vollzieht seinen Rücktritt, übt aber auch scharfe Kritik.

Berlin | Fritz Keller nutzte den Augenblick der größten persönlichen Niederlage für einen letzten Rundumschlag. In seiner Rücktrittserklärung prangerte der nun ehemalige DFB-Präsident am Montag die "Befindlichkeiten" und "internen Machtkämpfe" im Deutschen Fußball-Bund an. "Mit ordnungsgemäßer Verbandsführung hatte und hat das alles nichts zu tun", schrieb ...

