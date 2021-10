Premier League : Klatsche für Man United: Liverpool fertigt Ronaldo & Co. ab

Der FC Liverpool und Trainer Jürgen Klopp bleiben nach einem klaren 5:0 (4:0)-Erfolg im Spitzenspiel bei Manchester United an Tabellenführer FC Chelsea dran.

Stretford | Die Reds setzten sich am Sonntag am neunten Spieltag der Premier-League-Saison deutlich bei Man United durch, das nach einer Roten Karte für Paul Pogba (60. Minute) eine halbe Stunde in Unterzahl spielen musste. Der Ex-Leipziger Naby Keita (5.), Diogo Jota (13.) und der überragende Mohamed Salah mit einem Dreierpack (38./45.+3/50.) trafen für die über...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.