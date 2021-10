Neuer Wolfsburg-Coach : Kohfeldt kommt schnell an: „Schon ziemlich viel 'Wir'“

Der neue VfL-Coach ist schnell angekommen in Wolfsburg. An zwei, drei Stellschrauben gedreht, eine klare Ansprache ans Team und mit viel Zuversicht ans Werk - schon gelingt der erste Sieg.

Leverkusen | Florian Kohfeldt genoss den Traumstart nach fast sechs Monaten Bundesliga-Abstinenz. Doch der neue Wolfsburger Trainer wusste auch, dass noch viel Arbeit auf ihn wartet. „Es war einiges gut, aber es war auch einiges, was wir benötigen werden gegen Salzburg in der Champions League, nicht so gut“, befand der 39-Jährige nach dem 2:0 (0:0) bei Bayer Le...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.