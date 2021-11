Ligue 1 : Krisentreffen zu Fangewalt in Frankreich

Nach der neuerlichen Fangewalt in der ersten Fußballliga in Frankreich wollen das Innen- und das Sportministerium am Dienstag mit Verbänden und Vereinen über Konsequenzen beraten.

Décines-Charpieu | Ziel des Treffens in Paris sei eine Analyse der nötigen Mittel, um weitere Vorfälle bis zum Ende der Saison zu unterbinden, teilten beide Ministerien mit. Sportministerin Roxana Maracineanu rief nach dem Abbruch der Partie Lyon gegen Marseille bereits nach Sanktionen. „Das, was in Lyon passiert ist, ist nicht hinnehmbar“, sagte die Ministeri. „Wir kön...

