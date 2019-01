"Es ist nicht der Tag für solch einen Tweet" : Wegen Flugzeug-Selfie am Tag von Salas Verschwinden: Kritik an Ronaldo

Der Superstar von Juventus Turin zeigt sich entweder gedankenlos – oder unsensibel.

von dpa

23. Januar 2019, 08:41 Uhr

Madrid | Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo (33) steht in der Kritik wegen eines Fotos, das ihn lächelnd in seinem Privatjet zeigt. "Es ist nicht der Tag für solch einen Tweet. Wirklich nicht", schrieb die britische Fußball-Ikone Gary Lineker am Dienstagabend.

Am selben Tag war bekannt geworden, dass der argentinische Fußballer Emiliano Sala mit einer kleinen Propellermaschine über dem Ärmelkanal verschollen ist. Der 28-Jährige war nach einem Millionentransfer auf dem Weg zu seinem neuen Verein Cardiff City.

Dramatische WhatsApp aus dem Flugzeug: "Papa, ich habe solche Angst"



Auch viele andere Twitter-Nutzer warfen Ronaldo Taktlosigkeit und ein schlechtes Timing für das Foto vor. Andere verteidigen den Star von Juventus Turin. Der 33-Jährige war am Dienstag in Madrid wegen Steuerhinterziehung zu einer 23-monatigen Haftstrafe zur Bewährung verurteilt worden. Außerdem muss er fast 19 Millionen Euro an Steuernachzahlungen und Geldstrafen leisten.

Auf Twitter reagierten einige User empfindlich auf die fehlende Sensibilität des Portugiesen:

"Nicht heute, Ronaldo, nicht heute. Wir wissen alle, dass Sala als verschollen und vermutlich tot gilt. Ich halte dieses Level der Unsensibilität nicht aus", schreibt dieser User:





Andere wollten der Aktion nicht zu viel Bedeutung beimessen:

Dieser User wettet, dass Ronaldo die schreckliche Situation um Sala nicht bewusst gewesen sei. Schlechtes Timing ja, aber Ronaldo sei in dieser Szene komplett unschuldig.