DFB-Auswahl : Kuntz bringt Olympia-Abstellungspflicht ins Gespräch

Nach dem frühen Scheitern seines Rumpf-Teams in Tokio hat Trainer Stefan Kuntz eine Olympia-Abstellungspflicht für die Fußball-Bundesliga ins Gespräch gebracht.

Chuo City | Das Problem könne man nur umgehen, „wenn es eine Abstellungspflicht gibt, so wie bei den Länderspielen auch“, sagte der 58 Jahre alte Fußball-Trainer in einem vom Deutschen Olympischen Sportbund verbreiteten Video. „Aber das ist hanebüchen, jetzt daran zu denken“, schränkte Kuntz ein. Der Deutsche Fußball-Bund hatte das Maximalkontingent an Spieler...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.