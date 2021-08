U21-Nationalmannschaft : Kuntz plant bis Jahresende: „Brauche Zeit und Ruhe“

U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz plant seine Zukunft noch nicht bis zur nächsten EM-Endrunde im Jahr 2023.

Rimini | „Ich glaube, dass ich bis zum Jahresende einfach diese Länderspiele mache und dann diese Zeit und Ruhe brauche und natürlich ein paar Gespräche, um dann auch selber für mich zu wissen, was ist das Richtige“, sagte Kuntz in Rimini. Der Europameister startet mit einem neuen Jahrgang mit Partien in San Marino (2. September) und Lettland (7. September) in...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.