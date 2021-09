U21-Trainer : Kuntz vor Absprung in Türkei? - „Noch keine Einigung“

Die Türkei sucht einen neuen Fußball-Nationalcoach. Der Trainer der U21-Europameister, Stefan Kuntz, gilt als Favorit.

Frankfurt am Main | Der deutsche U21-Erfolgscoach Stefan Kuntz steht in Verhandlungen über ein mögliches Engagement als Fußball-Nationaltrainer in der Türkei. „Es gibt Gespräche, aber noch keine Einigung“, sagte der 58-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatte er bei der „Bild“-Zeitung über ein Interesse aus der Türkei und „Kontakt“ gesprochen. Türkische Medie...

