Transfermarkt : „L'Equipe“: Griezmann vor Rückkehr zu Atlético Madrid

Der französische Fußball-Weltmeister Antoine Griezmann steht offenbar nach zwei Jahren unmittelbar vor einer Rückkehr zum spanischen Meister Atlético Madrid.

Barcelona | Wie die französische Sportzeitung „L'Equipe“ berichtet, soll der Stürmerstar vom FC Barcelona zunächst an Atlético ausgeliehen werden. Anschließend gibt es eine Kaufoption. Griezmann war 2019 für 120 Millionen Euro nach Barcelona gewechselt. An seine Glanzleistungen in Madrid konnte er aber nie so richtig anknüpfen. Immer wieder war über einen Abga...

