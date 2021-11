Bundesliga : Last-Minute-Team Frankfurt: Sieg im Kellerduell mit Fürth

Greuther Fürth spielt gut, kämpft - und ist das bessere Team. Doch wieder einmal schlägt Eintracht Frankfurt in letzter Minute zu und sichert sich den so wichtigen Dreier. Für einen Frankfurter besonders emotional.

Fürth | Eintracht-Keeper Kevin Trapp hatte nach Schlusspfiff Tränen in den Augen, so intensiv war es zugegangen. Die Erleichterung über das glückliche 2:1 im emotionalen Kellerduell der Fußball-Bundesliga bei der SpVgg Greuther Fürth war dem Schlussmann der Frankfurter deutlich anzusehen. Bereits zum dritten Mal in Folge erzielten die Hessen den erlösenden...

