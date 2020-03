Medienbericht aus England : UEFA-Entscheidung am Dienstag: Wird die EM 2020 auf den Winter verschoben?

Die Austragung der Fußball-EM 2020 steht auf der Kippe. Eigentlich sollte es am 12. Juni in Rom losgehen.

15. März 2020, 09:16 Uhr

Berlin | Für die Europäische Fußball-Union ist nach Informationen der britischen Zeitung "Telegraph" die Verlegung der EM in den Winter auch eine Option. Mit einer Austragung des Kontinentalturniers im Dezember 2020 könnten die Club-Wettbewerbe im Sommer noch zu Ende gespielt werden. Es wird erwartet, dass am Dienstag die UEFA angesichts der Ausbreitung des Coronavirus Alternativen für die EM-Endrunde überlegt. Dass angesichts der Pandemie das geplante paneuropäische Turnier in gleich zwölf Ländern wie geplant am 12. Juni in Rom angepfiffen wird, erscheint derzeit unwahrscheinlich.

Erste Alternative wäre die Verlegung der EM in den Sommer 2021. Dadurch würde das Turnier aber mit der reformierten Club-WM kollidieren. So käme wohl auch dem Weltverband FIFA ein EM-Turnier im Winter gelegen. Es wäre zugleich ein Testlauf für die Winter-WM 2022 in Katar.