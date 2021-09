Bundesliga : Leipzig im Bayern-Spiel ohne Halstenberg, Novoa und Raebiger

RB-Trainer Jesse Marsch kann trotz der Länderspiel-Pause auf fast alle Leipziger Stammspieler zurückgreifen.

Leipzig | Nur Marcel Halstenberg, Sidney Raebiger und Hugo Novoa fallen für das Spitzenspiel am Samstag (18.30 Uhr/Sky) gegen den deutschen Rekordmeister FC Bayern München aus. Nationalspieler Lukas Klostermann, der nach einem Zwangsstopp mit der DFB-Elf am Donnerstagnachmittag in Frankfurt erwartet wurde und von RB abgeholt werden sollte, ist laut Marsch berei...

