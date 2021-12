Bundesliga : Leipzig in der Krise: RB-Bosse beraten über Marsch

Oliver Mintzlaffs heftige Reaktion auf den miesen Auftritt bei Union Berlin verdeutlicht die angespannte Lage bei RB Leipzig. Die Spekulationen über eine Ablösung von Trainer Jesse Marsch nehmen zu.

Berlin | Die Samstagsruhe war trügerisch am Cottaweg. Am Morgen nach dem sportlichen Tiefpunkt mit dem 1:2 beim 1. FC Union Berlin saßen die Bosse von RB Leipzig um den in die ungewohnte Wüterichrolle geschlüpften Geschäftsführer Oliver Mintzlaff zusammen. Was tun, nach diesem nächsten unerklärlich schwachen Auftritt? Hatte Mintzlaff in seiner ersten von Fr...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.