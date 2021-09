Europa League : Leverkusen will im Fußball-Tempel Celtic Park brillieren

Der Bundesliga-Zweite Leverkusen will nun in der Europa League einen weiteren Schritt Richtung K.o.-Runde machen. Auf die junge Mannschaft von Trainer Seoane wartet eine anspruchsvolle Aufgabe.

Glasgow | Ein Fußball-Tempel, eine stimmgewaltige Kulisse und ein tausendfaches „You'll never walk alone“: Das zweite Spiel wird für Bayer Leverkusen zweifellos einer der Höhepunkte in der Gruppenphase der Europa League sein. Der Bundesliga-Zweite tritt am heutigen Donnerstag in der Gruppe G beim 51-maligen schottischen Meister Celtic Glasgow an (21.00 Uhr/R...

