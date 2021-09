4. Spieltag : Liga-Primus Wolfsburg baut Rekordstart aus: Sieg in Fürth

Mark van Bommel hat den Wolfsburger Rekordstart in der Fußball-Bundesliga in Fürth fortgesetzt.

Fürth | Vier Spiele, vier Siege - so fulminant sind die Niedersachsen nie zuvor in eine Erstligasaison hineingekommen. Der neue VfL-Trainer konnte das abgeklärte 2:0 (1:0) des Tabellenführers am Samstag gegen den weiter sieglosen Aufsteiger SpVgg Greuther Fürth weitgehend ruhig an der Seitenlinie verfolgen. U21-Europameister Lukas Nmecha (10. Minute) un...

