Wer wird neuer Bundestrainer? : Kandidat für Löw-Nachfolge erklärt: „Im Moment bin ich frei“

Der Name wird unter den potentiellen Nachfolgern für Bundestrainer Löw heiß gehandelt. Eine Absage gibt es bereits.

Leipzig | Ralf Rangnick hat Interesse an der Nachfolge von Bundestrainer Joachim Löw bekundet. Es sei eine "Stelle, die niemanden in Deutschland kalt lässt", sagte der 62-Jährige am Mittwoch bei Sky. "Ich kann mir grundsätzlich alles vorstellen. Für mich ist es in erster Linie eine Frage des Timings. Im Moment bin ich frei", sagte Rangnick. Löw hört nach der...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.