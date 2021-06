DFB-Auftaktpleite : Löw: Werden uns aufrichten - Ohne Tore droht frühes Aus

Rechnen will der Bundestrainer noch nicht. Aber gegen Portugal ist jetzt schon „Druck auf dem Kessel“. Löw muss ganz schnell die richtigen Lösungen finden.

München | Ausschlafen, ausruhen, aufrichten: In der Wohlfühloase des fränkischen EM-Quartiers ist der Bundestrainer nach dem Fehlstart ins Turnier gegen Frankreich voll gefordert. Die ausgepumpten und frustrierten Spieler erholten sich, Joachim Löw musste mit seinem Stab in die Aufarbeitung. Das leidenschaftliche 0:1 gegen das Weltmeister-Bollwerk in München...

