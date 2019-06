Bayern München auf US-Tour : Lustiger Videoclip: Warum Lothar Matthäus David Hasselhoff nacheifert

Lothar Matthäus wandelt auf den Spuren von Baywatch-Darsteller David Hasselhoff. Das ist der Grund dafür.

von Alexander Barklage

28. Juni 2019, 16:07 Uhr

München/Los Angeles | In einem witzigen Videoclip wandelt Fußball-Legende Lothar Matthäus auf den Spuren von David Hasselhoff alias Mitch Buchannon aus der Serie Baywatch aus den 1990er-Jahren. Der mittlerweile 58-jährige Matthäus läuft stilecht mit roter Badehose und Rettungsboje in bester Baywatch-Manier über den Strand. Grund für die außergewöhnlichen Aufnahmen: Lothar Matthäus macht Werbung für die bevorstehende "Audi Summer Tour USA", wo unter anderem der FC Bayern München drei Testspiele gegen namhafte europäische Topclubs bestreiten wird.

Lothar Matthäus wie einst Mitch Buchannon

In dem einminütigen Clip des Rekordmeisters, der auf dem US-amerikanischen Twitter-Kanal veröffentlicht wurde, zeigt sich Matthäus am Strand von Santa Monica. Der deutsche Rekordnationalspieler macht bei seinem neuen "Job" trotz seiner inzwischen 58 Jahre auf dem Buckel eine überaus gute Figur.

Egal, ob beim äußerst strengen Überwachen des Strandabschnitts, dem ausgiebigen Dehnen oder einem beherzten Sprint: Matthäus, der dem früheren Baywatch-Star David Hasselhoff (66) praktisch in nichts nachsteht, hat ganz offensichtlich viel Spaß an der lustigen und ungewöhnlichen Werbeaktion des amtierenden Meisters. "Ich bin bereit, seid Ihr es auch?", fragt die Vereinslegende in Los Angeles zum Abschluss des Clips in die Kamera.

Bayern München im Sommer auf USA-Reise

Sportlich stehen für die Münchner im Rahmen der "Audi Summer Tour USA" beim International Champions Cups Duelle mit dem FC Arsenal (18. Juli, 5 Uhr MESZ), Real Madrid (21. Juli, 2 Uhr MESZ) und dem AC Milan (24. Juli, 3 Uhr MESZ) an. Das Spiel gegen die "Gunners" aus London findet in Carson und damit in der Nähe von Los Angeles statt, in Houston warten die "Königlichen" aus Madrid. Zum Abschluss geht es nach Kansas City und gegen die Mannschaft aus Mailand.