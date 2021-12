Bundesliga : Mainz 05 einige Wochen ohne Stürmer Szalai

Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 muss für einige Wochen auf Stürmer Adam Szalai verzichten.

Mainz | Der ungarische Nationalspieler unterzieht sich zur Behandlung einer Erkrankung auf ärztlichen Rat hin in der kommenden Woche einem operativen Eingriff, wie der Verein am Freitag mitteilte. Der 34-Jährige verpasst somit das Rhein-Main-Derby bei Eintracht Frankfurt an diesem Samstag (15.30 Uhr) und auch den Rückrundenstart Anfang Januar. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.