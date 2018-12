Premier League : Manchester United und Trainer Jose Mourinho gehen getrennte Wege

Jose Mourinho ist nicht mehr Trainer beim englischen Topklub Manchester United.

von Alexander Barklage

18. Dezember 2018, 11:17 Uhr

Manchester | Trainer Jose Mourinho verlässt den Premier League-Klub Manchester United mit sofortiger Wirkung, das bestätigte der Verein auf seiner Homepage.

Ein Interimstrainer werde das Amt zunächst bis Saisonende übernehmen, bis dahin suche man eine dauerhafte Lösung, hieß es. ManUnited hatte am Sonntag mit 1:3 (1:1) gegen Tabellenführer FC Liverpool verloren und hat als Sechster der Premier League derzeit 19 Punkte Rückstand auf die Spitze.

Auf die Frage, ob er nach dem schlechtesten Saisonstart seit 26 Jahren noch etwas reparieren könne, reagierte Mourinho nach der Niederlage in Liverpool verärgert. "Was meinen Sie mit reparieren? Indem ich den Titel gewinne?", sagte er. "Natürlich nicht. Das kann ich natürlich nicht reparieren." Ziel sei es, am Ende der Saison unter den ersten Vier zu landen. Bei elf Punkten Rückstand musste Mourinho aber einräumen: "Das wird nicht leicht." Nur drei Tage später muss sich Mourinho dieser Herausforderung nicht mehr stellen.

Mourinho wurde zur Saison 2016/17 bei United Nachfolger des entlassenen Louis van Gaal. Mit United gewann er den Supercup 2016 und holte eine Saison später den Liga-Pokal. 2017 gewann Mourinho die Europa League mit Manchester United und siegte im Finale gegen Ajax Amsterdam mit 2:0.

Mehr in Kürze