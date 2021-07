Olympische Spiele : Medaillentraum lebt noch: Erster Sieg für DFB-Fußballer

Das war Schwerstarbeit. Die deutschen Olympia-Fußballer wahren mit einem Willenssieg gegen Saudi-Arabien ihre Chance auf das Viertelfinale. Dafür muss im Duell mit der Elfenbeinküste eine weitere Steigerung her.

Yokohama | Trainer Stefan Kuntz atmete erst einmal tief durch, seine Schützlinge lagen sich ebenso erschöpft wie erleichtert jubelnd in den Armen. Mit einem mühevollen 3:2 (2:1)-Zittersieg gegen Saudi-Arabien haben Deutschlands Fußballer in Unterzahl das drohende Vorrunden-Aus bei den Olympischen Spielen abgewendet und ihren Medaillentraum am Leben gehalten. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.