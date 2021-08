Paris Saint-Germain : Messi zur Premiere im PSG-Trikot: Hoffe so früh wie möglich

Lionel Messi hat sich bei seiner Vorstellung noch nicht auf ein Datum für seine Spielpremiere im Trikot von Paris Saint-Germain festgelegt.

Paris | „Ich weiß es nicht. Ich komme aus den Ferien“, sagte der 34-Jährige, der nach dem Gewinn der Copa América mit der argentinischen Nationalmannschaft erst einmal Urlaub in Florida und auf Ibiza gemacht hatte. Nach seiner Rückkehr in der Vorwoche waren die Verhandlungen mit dem FC Barcelona wegen der Regeln des Financial Fair Play in Spanien gescheite...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.