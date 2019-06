Plattform gegen Diskriminierung : Für den guten Zweck: Mesut Özil stellt seinen Twitter-Account zur Verfügung

Der 30-Jährige will sich aktiv gegen Diskriminierung einsetzen und nutzt hierzu seine Reichweite auf Twitter.

von dpa

24. Juni 2019, 14:51 Uhr

Berlin | Mesut Özil will seinen Twitter-Account für einen guten Zweck zur Verfügung stellen. So soll unter anderem diskriminierten Menschen und Klima-Aktivisten eine Plattform gegeben werden, wie er am Montag auf Twitter mitteilte:

Der ehemalige deutsche Fußball-Nationalspieler, der in London beim FC Arsenal unter Vertrag steht, hat nach eigenen Angaben insgesamt 80 Millionen Follower in den sozialen Netzwerken.



Lesen Sie auch: Nach Hasstiraden gegen Homosexuelle erhält Rugby-Star Kündigung



Özil rief dazu auf, ihm Videobotschaften zu schicken, in denen Menschen ihre Geschichte erzählen. Er selbst habe Erfahrungen mit Diskriminierung gemacht und wolle nun etwas dagegen tun.

Der 30-Jährige verließ die Nationalmannschaft 2018 nach dem Vorrunden-Aus bei der Weltmeisterschaft in Russland. Als Grund dafür führte er unter anderem Rassismus an.