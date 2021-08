Premier League : Mit Sancho, ohne Ronaldo: United stellt Auswärtsrekord auf

Ohne seinen neuen Superstar Cristiano Ronaldo, aber mit den prominenten Neuzugängen Jadon Sancho und Raphaël Varane in der Startelf hat sich Manchester United in der Premier League einen knappen Auswärtssieg erkämpft.

Wolverhampton | Bei den Wolverhampton Wanderers gewann der englische Fußball-Rekordmeister durch ein Tor von Mason Greenwood (80. Minute) mit 1:0 (0:0). Sancho, der von Borussia Dortmund ins Old Trafford gewechselt war, stand erstmals in der Startelf. Varane, der von Real Madrid kam, gab sein Debüt. Am Freitag hatte Man United bekanntgegeben, dass Ronaldo von Juve...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.