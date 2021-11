WM-Qualifikation : Nach Corona-Fall: Fünf Fußball-Nationalspieler in Quarantäne

Im Kreis der Fußball-Nationalmannschaft gibt es einen positiven Corona-Fall. Bundestrainer Hansi Flick sagt das geplante Training am Vormittag im Stadion in Wolfsburg ab.

Wolfsburg | Nach einem positiven Corona-Test haben sich insgesamt fünf Fußball-Nationalspieler in Quarantäne begeben müssen. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund in Wolfsburg nach einer entsprechenden Anweisung des Gesundheitsamtes mit. Die Vorbereitung auf das WM-Qualifikationsspiel am Donnerstag gegen Liechtenstein werde fortgesetzt. ...

