2. Liga : Nach Zusammenprall: Zustand von Düsseldorfs Hoffmann stabil

Düsseldorf | Der Zustand von Fortuna Düsseldorfs Abwehrspieler André Hoffmann ist nach dessen heftigem Zusammenprall im Spiel gegen Hannover 96 „stabil“. Wie die Fortuna am Sonntagmorgen mitteilte, werde der 28-Jährige aber für weitere Untersuchungen in den nächsten Tagen vorerst im Krankenhaus bleiben. Hoffmann war beim 1:1 in der 2. Fußball-Bundesliga am S...

