2. Liga : Nächster Corona-Fall in Bremen: Positiver Test bei Mai

Bei Werder Bremen gibt es den nächsten Corona-Fall.

Bremen | Wie der Fußball-Zweitligist mitteilte, wurde Verteidiger Lars-Lukas Mai positiv auf das Coronavirus getestet. Mai sei vollständig geimpft und befinde sich in häuslicher Quarantäne, hieß es in der Club-Mitteilung. Ebenfalls in Quarantäne begeben hat sich Mitchell Weiser, beim Neuzugang von Bayer Leverkusen liegt allerdings kein positiver Test vor. ...

