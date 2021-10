Bundesliga : Nagelsmann plant mit Hernández in Leverkusen und Lissabon

Bayern-Star Lucas-Hernández hat in Spanien Ärger mit der Justiz: Ihm droht sogar eine Haftstrafe. Trainer Julian Nagelsmann zählt trotzdem weiter auf den Verteidiger.

Leverkusen | Bayern-Trainer Julian Nagelsmann plant trotz der drohenden Haftstrafe für Lucas Hernández mit dem Fußball-Weltmeister in den Partien in der Bundesliga bei Bayer 04 Leverkusen und in der Champions League bei Benfica Lissabon. „Ich habe ihn ganz normal erlebt“, sagte Nagelsmann zu Hernández: „Er hat sehr gut trainiert und ist in meinen Planungen für ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.