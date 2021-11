Frauen-Fußball : Nationaltorhüterin Frohms: Schwer „an mir vorbeizukommen“

Torhüterin Merle Frohms ist optimistisch, dass sie ihren Stammplatz in der Fußball-Nationalmannschaft bis zur Europameisterschaft 2022 in England verteidigen kann.

Frankfurt am Main | „Wenn ich meinen Weg so weitergehe und meine Leistung bringe, wird es schwer sein, an mir vorbeizukommen“, sagte die 26-Jährige von Eintracht Frankfurt in einem „Kicker“-Interview. „Bis zur EM im Juli ist es noch ein langer Weg, und ich möchte das nächste halbe Jahr nutzen, um mich gut darauf vorzubereiten.“ Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg...

