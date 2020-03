Auslosung in Amsterdam : Nations League 2020: Deutschland in Gruppe mit Spanien, Schweiz und Ukraine

Wie bei der EM im Sommer kommt es in Gruppe 3 zum Duell von Weltmeister Frankreich mit Europameister Portugal.

03. März 2020, 18:45 Uhr

Amsterdam | Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft spielt in der Gruppenphase der zweiten Auflage der Nations League gegen die Ukraine, Spanien und die Schweiz. Das ergab die Auslosung am Dienstagabend in Amsterdam. Der frühere Rekordnationalspieler von Portugal und Weltfußballer, Luís Figo, zog die Lose der Liga A.

Die Gruppen in Liga A

Niederlande, Italien, Bosnien und Herzegowina, Polen England, Belgien, Dänemark, Island Portugal, Frankreich, Schweden, Kroatien Schweiz, Spanien, Ukraine, Deutschland





Nations-League-Auslosung: Deutschland nur in Topf 4 der Liga A

Bei der Gruppenauslosung des UEFA-Wettbewerbs am Dienstagabend in Amsterdam war die Auswahl von Bundestrainer Joachim Löw nur in Topf 4 der Liga A platziert. Das Team um Superstar Cristiano Ronaldo war nach dem Premierenerfolg 2019 wie England, die Niederlande und die Schweiz in Topf 1.

Im zweiten Topf befinden sich neben der Équipe Tricolore noch Spanien, Belgien und Italien. In Topf 3 sind die Aufsteiger aus der B-Liga aus Bosnien-Herzegowina, der Ukraine, Dänemark und Schweden. Deutschland ist gemeinsam mit Kroatien, Polen und Island in Topf 4. Die vier Absteiger der ersten Auflage bleiben in der Liga A, da die höchste Klasse von zwölf auf 16 Teilnehmer aufgestockt wurde.



Jeweils zwei Gruppenspiele finden im September, Oktober und November statt. Der Nations-League-Sieger wird bei einem Turnier der vier Gruppensieger im Juni 2021 gekürt.

Dem Sieger winken wieder 7,5 Millionen Euro Preisgeld

Die Nationalmannschaft könnte im Falle des Gewinns der Nations League 7,5 Millionen Euro Preisgeld für den Deutschen Fußball-Bund einspielen. Diese Summe lobt die UEFA nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur auch für den Sieger der im September beginnenden nächsten Auflage des Wettbewerbs aus. Demnach erhalten alle 16 Teams der Liga A wie bei der Premiere vor zwei Jahren eine Startprämie von 1,5 Millionen Euro. Die vier Gruppensieger bekommen als Bonus nochmals den gleichen Betrag ausgezahlt.

Beim Final-Turnier vom 2. bis 6. Juni 2021 bekommt der Gewinner 4,5 Millionen Euro Prämie, der Zweite 3,5 Millionen Euro und die Mannschaften auf den Rängen drei und vier jeweils eine Million Euro weniger als das davor platzierte Team.

Das Gesamtpreisgeld, das die UEFA ausschütten wird, erhöht sich demnach von 76,25 Millionen Euro auf 81,5 Millionen Euro da nun 16 statt zwölf Mannschaften in der höher dotierten A-Liga spielen. Die Teams in den Ligen B bis D bekommen weniger Startgeld und Siegerboni als die Mannschaften in Liga A. Bei der Premieren-Runde hatte sich der DFB als Gruppenletzter mit dem Startgeld von 1,5 Millionen Euro Preisgeld begnügen müssen.

Spieltage und Termine der Nations League 2020

Spieltag 1: 3. bis 5. September 2020

Spieltag 2: 6. bis 8. September 2020

Spieltag 3: 8. bis 10. Oktober 2020

Spieltag 4: 11. bis 13. Oktober 2020

Spieltag 5: 12. bis 14. November 2020

Spieltag 6: 15. bis 17. November 2020

Final Four: 2. bis 6. Juni 2021