Einblicke ins private Leben : Neue Lasogga-Doku: "Meine Familie ist vielleicht etwas bekloppt, aber herzlich"

Ein Jahr lang hat sich HSV-Star Pierre-Michel Lasogga von einem Kamerateam begleiten lassen.

von Nina Brinkmann

01. November 2018, 16:58 Uhr

Hamburg | Reality-Formate sind so beliebt wie nie. Jetzt zeigt sich auch ein deutscher Fußballer ganz privat: In einer neuen Doku-Reihe gibt HSV-Kicker Pierre-Michel Lasogga Einblicke in sein Familienleben. In der Eigenproduktion von "Bild" werden in vier Folgen Lasogga und seine Familie um Manager-Mutti Kerstin, Freundin Sally und seine Geschwister vorgestellt.

Ein Jahr im Leben der Lasoggas

Ein Jahr lang haben zwei "Bild"-Reporter den Stürmer begleitet: Ob in Hamburg, bei Leeds United oder in seiner Heimat Marl – die Kamera war dabei. Gezeigt wird nicht nur der Weg Lasoggas vom Jugendspieler bei Schalke 04 bis hin zum Bundesligaprofi bei Hertha, sondern auch der Mensch hinter dem Fußballstar. Quasi Lasogga hautnah. Der 26-Jährige singend beim Autofahren, wo er textsicher Wolfgang-Petry-Songs mitträllert, beim Jahrmarktbesuch mit seiner Freundin oder im Garten bei einer knappen Tischtennis-Partie gegen seine Mutter – alles auf seine eigene Art sehr authentisch und sympathisch.

Man kann über die Lasoggas denken, was man will, aber in der Dokumentation zeigen sie sich, wie sie eben sind: Eine Familie, die zusammenhält, egal wann.

"Wir brauchen die Familie, um glücklich zu sein", sagt beispielsweise Mutter Kerstin. Und auch der Fußballstar selbst erzählt: "Die Video-Dokumentation mit Bild ist ehrlich und authentisch – und vor allem ein Geschenk für meine Fans. Der Fußball entfernt sich immer mehr von den Fans, daher will ich nicht nur mit Toren, sondern auch mit Nähe zurückzahlen. Meine Familie ist vielleicht etwas bekloppt, aber herzlich."

So nimmt man es ihnen auch ab, dass sie im Gucci-Pullover und Luxus-Schlitten durch die Gegend fahren, aber trotzdem auf dem Jahrmarkt Dosen werfen gehen. Geld sollen die Lasoggas übrigens für das Doku-Format nicht bekommen haben, außerdem wurden die Folgen vorab vorgelegt. Die Dokumentation umfasst vier Folgen und ist bei Bild.de nur für Nutzer mit einem Plus-Zugang zu sehen.