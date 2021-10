2. Liga : Niederlage in Darmstadt: Nächste Pleite für Werder Bremen

Werder Bremen hat in der 2.

Darmstadt | Fußball-Bundesliga die nächste große Enttäuschung erlebt. Der Erstliga-Absteiger verlor am Sonntag nach schwacher Leistung mit 0:3 (0:1) bei Darmstadt 98 und ist in der Tabelle weiterhin nur Mittelmaß. Fabian Holland brachte die „Lilien“ in der 45. Minute mit einem spektakulären Distanzschuss in Führung. Nach einem fatalen Abspielfehler des Ex-Darm...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.