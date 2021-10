Premier-League : Notfall beim Spiel zwischen Newcastle und Tottenham

Das Premier-League-Spiel zwischen Newcastle United und Tottenham Hotspur ist wegen eines medizinischen Notfalls auf der Tribüne unterbrochen worden.

Berlin | Tottenhams Fußball-Profi Eric Dier war auf den Vorfall aufmerksam geworden und zeigte an, dass ein Defibrillator benötigt werde. Die Spieler warteten zunächst am Spielfeldrand des St. James' Park, bevor sie sich in die Umkleidekabine begaben. „Es gibt einen medizinischen Notfall auf der Osttribüne, sagte der Stadionsprecher, bevor er später die Zus...

