Yougov-Umfrage : Nur drei Prozent glauben an WM-Titel der DFB-Elf

Die Fußball-Nationalmannschaft ist unter Hansi Flick ungeschlagen. Mit fünf Siegen holte der Bundestrainer problemlos das WM-Ticket. Von Titel-Euphorie ist aber noch nichts zu spüren.

Wolfsburg | Trotz fünf Siegen in fünf Spielen wartet auf Hansi Flick noch viel Arbeit. Vor dem Abschluss in der WM-Qualifikation mit den Spielen gegen Liechtenstein am Donnerstag in Wolfsburg und drei Tage später in Armenien wird der Fußball-Nationalmannschaft von den Menschen in Deutschland der große Wurf in Katar im kommenden Jahr nicht zugetraut. Nur dre...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.