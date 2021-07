DFB-Team : Olympia-Spieler Torunarigha hakt Rassismus-Vorfall ab

Olympia-Auswahlspieler Jordan Torunarigha will sich mit dem rassistischen Vorfall im Vorbereitungsspiel der deutschen Mannschaft gegen Honduras nicht mehr groß beschäftigen.

Yokohama | „Das Thema ist für mich gegessen“, sagte der 23 Jahre alte Fußball-Profi von Hertha BSC im Interview der „Bild“. „Wir haben ein Statement dazu abgegeben, mehr brauche ich dazu nicht mehr sagen.“ Einen Tag vor der offiziellen Eröffnung der Olympischen Spiele in Tokio startet das deutsche Team an diesem Donnerstag (13.30 Uhr) in Yokohama mit der Neuaufl...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.