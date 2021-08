Fußball-Superstar : PSG bestätigt: Messi-Wechsel ist perfekt

Auf einmal geht alles ganz schnell. Lionel Messi hat bei Paris Saint-Germain unterschrieben. Er trägt die Nummer 30 - und die weckt Erinnerungen.

Barcelona | Anderthalb Stunden vor Mitternacht herrschte endlich Gewissheit: Lionel Messi hat einen Vertrag bei Paris Saint-Germain unterschrieben. „Ich freue mich darauf, in Paris ein neues Kapitel meiner Karriere zu beginnen“, wurde Messi in einer Mitteilung zitiert. Darüber ein Foto, wie er lächelnd sein neues Trikot in die Höhe hält. Demnächst sollen es Tr...

