Champions League : Pep Guardiola vor Leipzig-Spiel: Müssen uns noch verbessern

Pep Guardiola will mit dem englischen Meister Manchester City auch in Leipzig seine Favoritenstellung untermauern.

Leipzig | „Wir wollen das Spiel gewinnen. Es gibt in jedem Spiel eine Möglichkeit, sich zu verbessern und wir müssen uns in einigen Bereichen noch verbessern“, sagte der ehemalige Bayern-Trainer am Montag auf der Pressekonferenz vor dem Königsklassen-Duell am 7. Dezember (18.45 Uhr/DAZN) bei RB Leipzig. Allerdings will der zweimalige Welttrainer auch Talente...

