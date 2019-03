Neuer Sportlicher Leiter : Peter Neururer: Das sind seine Pläne mit Wattenscheid 09

Die Vergangenheit soll beim ehemaligen Bundesligisten Wattenscheid 09 die Zukunft sein. Das zumindest wünscht sich der neue Sportliche Leiter des Regionalligisten, Peter Neururer.

14. März 2019, 18:51 Uhr

Bochum | Der frühere Bundesliga-Trainer Peter Neururer will mit dem Fußball-Viertligisten SG Wattenscheid 09 als Sportlicher Leiter "so schnell wie möglich die Vergangenheit einholen". Das sagte er bei seiner Vorstellung am Donnerstag. Das Ziel heiße: "Raus aus der Regionalliga und hin zu größeren Dingen. Ich habe für drei Jahre unterschrieben. Um drei Jahre in der Regionalliga zu bleiben, wäre ich der falsche Mann."

Peter Neururer heuert bei Traditionsclub an



Gleichzeitig stellte der 63-Jährige aber klar: "Über die Bundesliga zu reden, wäre der größte Schwachsinn. Im Moment liegt hier alles mehr oder weniger brach." Erst einmal ginge es für den 14. der Regionalliga West darum, den Klassenverbleib zu schaffen: "Das wird wahnsinnig schwer." Die SG kämpfte zwischenzeitlich so sehr um das finanzielle Überleben, dass sie um den Jahreswechsel eine Crowdfunding-Kampagne initiierte

Beim Bochumer Stadtteil-Verein, der von 1990 bis 94 in der Bundesliga spielte, arbeitet Neururer nach 14 Trainer-Stationen erstmals als Sportdirektor. "Ich habe viele Sportdirektoren erlebt. Von den ganz schlechten wie von den ganz guten konnte ich eine Menge lernen", sagte er. Neururer versicherte, dass er in Wattenscheid "zu einhundert Prozent nicht als Trainer" arbeiten werde. Farat Toku, ein ehemaliger Praktikant Neururers in Bochum, sei ein "hervorragender Trainer". Er bekam gleich eine Jobgarantie für die neue Saison.