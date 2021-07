Steigende Infektionszahlen : Politikum Zuschauerzahl: Eintracht will vor Gericht ziehen

10.000 oder 5000 Zuschauer in einem Testspiel? Was erst einmal recht nebensächlich wirkt, wird in Frankfurt zum Politikum. Die Eintracht will vor Gericht ziehen. Es geht vor der neuen Bundesliga-Saison um eine Grundsatzfrage.

Frankfurt am Main | Selten hat die Zuschauerzahl bei einem Testspiel für so viel Kontroverse gesorgt: Eintracht Frankfurt will gerichtlich um die Zulassung von 10.000 Fans bei der Partie gegen AS Saint Étienne kämpfen. Das bestätigte der Verein der dpa. Zuvor hatten unter anderem der „Kicker“ und „hessenschau.de“ berichtet. Nachdem das Sozialministerium am Sonntag ein...

