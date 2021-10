WM-Quali gegen Luxemburg : Portugals Ronaldo nun mit 115 Länderspiel-Toren

Portugals Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo hat seinen Tor-Rekord in Länderspielen weiter ausgebaut.

Almancil | Beim 5:0 (3:0) in der WM-Qualifikation gegen Luxemburg erzielte der 36 Jahre alte Profi von Manchester United seine Länderspiel-Tore 113, 114 und 115. Im Algarve-Stadion von Faro traf Ronaldo in der Anfangsphase seines 182. Länderspiels jeweils per Elfmeter und sorgte mit seinem dritten Treffer in der Nachspielzeit für den Schlusspunkt. Im Septe...

