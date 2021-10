Bundesliga : RB-Trainer Jesse Marsch: „Meine Art ist anders“

Jesse Marsch hat seine Herangehensweise als Trainer beim Fußball-Bundesligisten RB Leipzig verteidigt.

Leipzig | „Es tut mir leid, wenn ich das so sage, aber in Deutschland gibt ein Trainer oft einiges vor, und der Spieler sagt: okay“, sagte der US-Amerikaner im Interview der „Sport Bild“. „Meine Art ist anders. Wir tauschen uns über alles aus, um zu erfahren, was für die Gruppe wichtig ist, um top zu sein“ - und weil er „nicht bis ins letzte Detail vorgebe, wie...

