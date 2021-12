Indizien und Sonderberichte : Rassismus, Affenlaute oder nur Beleidigung? Der Stand nach Duisburg gegen Osnabrück

BEAUTIFUL SPORTS/Julien Christ via www.imago-images.de

Der erste Spielabbruch im bundesweiten Profifußball infolge einer rassistischen Beleidigung schlug auch am Tag danach beim MSV Duisburg und beim VfL Osnabrück hohe Wellen. Die wichtigsten Fragen und Antworten zur Sache.

Osnabrück/Duisburg | Am Sonntag war der in Hamburg geborene Deutsch-Ghanaer Aaron Opoku im Trikot des VfL Osnabrück durch einen Zuschauer bei der Drittliga-Partie MSV Duisburg gegen den VfL Osnabrück rassistisch beleidigt worden. Infolge der Ereignisse wurde die Partie erst unterbrochen und dann abgebrochen. Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Vorfall. Was zeigen ...

