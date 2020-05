Re-Start der Bundesliga am Samstag : Dieses Szenario plant die DFL bei Abbruch der Fußball-Saison

Die Deutsche Fußball Liga hat einem Bericht zufolge ein Notfallszenario für den Fall eines Saisonabbruchs entworfen.

13. Mai 2020, 12:38 Uhr

Frankfurt | Sollte die Spielzeit aus rechtlichen Gründen nicht zu Ende gebracht werden können, solle die zu diesem Zeitpunkt aktuelle Tabelle gewertet werden, berichtete die "Bild"-Zeitung. Damit könnte ein Meister gekürt werden, es gäbe jeweils zwei feste Absteiger und keine Aufstockung der Ligen.

Abstimmung am Donnerstag

Bei der Mitgliederversammlung der 36 deutschen Profivereine an diesem Donnerstag sollen wichtige Regelungen für den Fall eines "erzwungenen Saisonabbruchs" getroffen werden. Das sagte der Aufsichtsratsvorsitzende der Deutschen Fußball Liga, Peter Peters, der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch. Die Clubs sollen einem DFL-Plan zur Auf- und Abstiegsregelung zustimmen. In die Statuten soll zudem aufgenommen werden, dass es keine Aufstockung der 1. und 2. Bundesliga geben wird.

"Wir werden am Donnerstag wohl letztmals das Thema 'erzwungener Saisonabbruch' behandeln. Letztmalig deshalb, weil ich überzeugt bin, dass es dazu nicht kommen wird", sagte Peters im dpa-Interview. "Aber für diesen absolut unwahrscheinlichen Fall steht für mich fest: Es wird keine Aufstockung – und es muss auch Auf- und Abstieg geben."

Als zweiten Punkt sollen die Clubs dem Bericht zufolge zustimmen, dass die Saison bis zum 30. Juni, notfalls aber auch im Juli abgeschlossen werden könne. Zahlreiche Spielerverträge enden zum 30. Juni.

Keine Relegationsspiele

Allein die Relegationsspiele sollen bei einem erzwungenen Abbruch der Spielzeit wegfallen. "Nochmal: Dieses Szenario ist höchst unwahrscheinlich, sollte aber auch geregelt sein. Ich bin überzeugt, dass alle Clubs diesem Vorschlag zustimmen", betonte der 57 Jahre alte Stellvertreter von Christian Seifert im DFL-Präsidium.

Sollte es nicht vorsorglich in den Statuten geregelt werden, sähe Peters bei einem Abbruchszenario einen "Berg von Problemen" auf die DFL zukommen. Er fürchtet lange juristische Auseinandersetzungen, weil es in solch einem Fall immer "negativ Betroffene" gebe. "Dann müssten wir viele Regelungen treffen, deren Folgen noch gar nicht absehbar sind. Das ginge nicht ohne große Komplikationen. Wenn man von Fairness spricht, ist es am besten, die Saison auf den grünen Rasen zu Ende zu bringen als Entscheidungen am grünen Tisch zu treffen." Am Dienstagabend hatte zuerst die „Bild"-Zeitung berichtet, dass über die Modalitäten bei einem Saisonabbruch abgestimmt werden soll.

Berg an Problemen

Peters hat vor den unabsehbaren juristischen Folgen im Fall eines freiwilligen vorzeitigen Saisonabbruches in den beiden höchsten deutschen Fußball-Ligen gewarnt. "Es ist ein großer Unterschied, ob man freiwillig eine Saison abbricht oder dazu gezwungen wird", betonte Peters im Interview der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch. Durch die Entscheidung der Politik bekommen "wir nun die Chance, die Spielzeit zu Ende zu bringen und müssen das alle mit größter Professionalität tun", betonte Peters vor der Mitgliederversammlung der 36 Proficlubs am Donnerstag.