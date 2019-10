Ersatz für Confed-Cup : Reformierte Club-WM findet 2021 in China statt

Die Club-WM 2021 findet mit 24 Teams 2021 in der Sommerpause in China statt.

24. Oktober 2019, 07:29 Uhr

Shanghai | Die Premiere der reformierten Club-WM mit 24 Mannschaften findet 2021 in China statt. Das entschied das Council des Fußball-Weltverbandes Fifa auf der Sitzung am Donnerstag in Shanghai. Das Turnier, das in diesem Jahr mit sieben Teams im Dezember in Katar ausgetragen wird, war im vergangenen März gegen den Widerstand aus Europa reformiert worden. Fifa-Präsident Gianni Infantino sprach nach dem einstimmigen Beschluss von einer "historischen Entscheidung".

Club-WM ersetzt Confed-Cup 2021

Die Club-WM 2021 wird den Confed Cup ersetzen, der im Jahr vor der Winter-WM 2022 in Katar aufgrund der enormen Hitze am Persischen Golf ohnehin nicht im Sommer hätte stattfinden können. Geplant ist eine Ausrichtung alle vier Jahre.





Kein deutscher Vertreter in Shanghai dabei

China gilt als aufstrebende Macht im Weltfußball und als möglicher Kandidat für die Vergabe der WM 2030. Der chinesische Konzern Wanda Group ist zudem zu einem der wichtigsten Partner und Geldgeber der Fifa geworden. An der Sitzung des Rats in Shanghai nahm nach dem Rücktritt des früheren DFB-Präsidenten Reinhard Grindel kein Vertreter des Deutschen Fußball-Bundes teil.

Liverpool bei diesjähriger Club-WM dabei

Der amtierende Champions-League-Sieger FC Liverpool vertritt im Dezember Europa bei der Club-WM, die vom 11. bis 22. Dezember in Katar stattfinden wird. Neben dem Team von Trainer Jürgen Klopp haben sich auch CF Monterey (Mexiko), Esperance Tunis (Tunesien), Hienghene Sport (Neu-Kaledonien) qualifiziert. Das Feld wird von den Siegerteams der asiatischen Champions League und der südamerikanischen Copa Libertadores komplettiert.